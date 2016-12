La empresa pirotécnica Vicente Caballer ha anunciado su renuncia a disparar la mascletà en la plaza del Ayuntamiento de Valencia y los fuegos artificiales de la Nit del Foc para las fiestas josefinas del 2015. Tras 70 años de tradición dicha pirotécnica ha decidido que merece un descanso aunque no descarta que en los próximos años vuelvan.

Según fuentes de la pirotécnica Vicente Caballer, los presupuestos son reducidos y el esfuerzo que se debe realizar por parte de la empresa es muy grande y por ello este año han decidido que merecen un descanso. Además han señalado que no disparan porque es muy pesado y es mucha responsabilidad y a ello se le debe añadir que el gasto es muy grande.

Por lo tanto, la pirotecnia Vicente Caballer se centrará en las 30 ó 40 fallas que contratan sus servicios para las fiestas josefinas además de los fuegos de artificio de este fin de semana con motivo de la exaltación de las Falleras Mayores de Valencia.

La decisión de la empresa ya ha sido notificada a la Junta Central Fallera, la cual ha entendido perfectamente esta medida. Ello no significa que no la pirotecnia Vicent Caballer no vuelva a disparar el año que viene.